PATOULAND HARIBO au Pla d’Adet SAINT LARY PLA D’ADET Saint-Lary-Soulan
PATOULAND HARIBO au Pla d’Adet SAINT LARY PLA D’ADET Saint-Lary-Soulan jeudi 6 août 2026.
Saint-Lary-Soulan
PATOULAND HARIBO au Pla d’Adet
SAINT LARY PLA D’ADET Nouvelle place OT Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:30:00
fin : 2026-08-06 12:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Le Patouland est un espace convivial et ludique pour les familles.
Tout au long de l’été, de nombreuses activités vous attendent, pour les tout-petits jusqu’aux plus grands draisiennes, jeux en bois, quads, ateliers créatifs, etc.
Patouland, c’est le lieu où s’amuser en famille !
Gratuit. Plateau école du Pla d’Adet .
SAINT LARY PLA D’ADET Nouvelle place OT Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com
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English :
Patouland is a family-friendly playground.
All summer long, a wide range of activities awaits you, from toddlers to adults: draisiennes, wooden games, quads, creative workshops and more.
Patouland is the place for family fun!
L’événement PATOULAND HARIBO au Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de St Lary|CDT65
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