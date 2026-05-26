Atelier Créé ton bijou de téléphone Boutique d’artisans l’Artisanal Estaing
Atelier Créé ton bijou de téléphone Boutique d’artisans l’Artisanal Estaing dimanche 30 août 2026.
Estaing
Atelier Créé ton bijou de téléphone
Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 15:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Viens créer ton propre bijou de téléphone, coloré et unique.
Choisis tes perles et repars avec une création qui te ressemble.
Accessible aux débutants (+ de 12 ans).
Moment convivial et créatif. Durée 1h30 à 2h.
Matériel fourni.
– Atelier animé par CouJu alias Justine.
– Réservation obligatoire sur www.couju.fr .
Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 99 23 27 86
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English :
Come and create your own unique, colorful phone jewel.
Choose your beads and leave with a creation that reflects your personality.
Accessible to beginners (over 12).
A convivial and creative moment. Duration: 1h30 to 2h.
Materials supplied.
L’événement Atelier Créé ton bijou de téléphone Estaing a été mis à jour le 2026-05-26 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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