Atelier Créer des ‘Hooked Textiles’ avec les fils de l’atelier du Haut-Anjou L’Atelier du Haut Anjou Daon

L’Atelier du Haut Anjou 37 Rue Dominique Godivier Daon Mayenne
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
2026-05-09
Ateliers #1.1.1 1 Artiste. 1 Atelier. 1 Journée
L’Atelier du Haut-Anjou propose 4 ateliers Textile à destination de tous les publics. Chaque atelier est une rencontre d’une journée avec un·e artiste textile.
En un jour, il s’agit de rendre envisageable l’approche artistique et de permettre la prise de conscience que l’expression personnelle est la première étape d’un processus créatif.
Créer des ‘Hooked Textiles’ avec les fils de l’atelier du Haut-Anjou 9 mai 2026
Invitation à explorer le foisonnant stock de fils de l’atelier qui deviendront la base de cette journée consacrée à l’ancestrale technique du “rug hooking “ (tapis crocheté).
Sur réservation à latelierduhautanjou@gmail.com .
L’Atelier du Haut Anjou 37 Rue Dominique Godivier Daon 53200 Mayenne Pays de la Loire latelierduhautanjou@gmail.com
English :
Ateliers #1.1.1 1 Artist. 1 Workshop. 1 Day
