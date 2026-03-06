Atelier Créer des ‘Hooked Textiles’ avec les fils de l’atelier du Haut-Anjou L’Atelier du Haut Anjou Daon

Atelier Créer des ‘Hooked Textiles’ avec les fils de l’atelier du Haut-Anjou

L’Atelier du Haut Anjou 37 Rue Dominique Godivier Daon Mayenne

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Ateliers #1.1.1 1 Artiste. 1 Atelier. 1 Journée

L’Atelier du Haut-Anjou propose 4 ateliers Textile à destination de tous les publics. Chaque atelier est une rencontre d’une journée avec un·e artiste textile.

En un jour, il s’agit de rendre envisageable l’approche artistique et de permettre la prise de conscience que l’expression personnelle est la première étape d’un processus créatif.

Créer des ‘Hooked Textiles’ avec les fils de l’atelier du Haut-Anjou 9 mai 2026

Invitation à explorer le foisonnant stock de fils de l’atelier qui deviendront la base de cette journée consacrée à l’ancestrale technique du “rug hooking “ (tapis crocheté).

Sur réservation à latelierduhautanjou@gmail.com .

L’Atelier du Haut Anjou 37 Rue Dominique Godivier Daon 53200 Mayenne Pays de la Loire latelierduhautanjou@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ateliers #1.1.1 1 Artist. 1 Workshop. 1 Day

L’événement Atelier Créer des ‘Hooked Textiles’ avec les fils de l’atelier du Haut-Anjou Daon a été mis à jour le 2026-03-04 par SUD MAYENNE