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Atelier Créer ses palettes chromatiques et réaliser une œuvre personnelle Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Atelier Créer ses palettes chromatiques et réaliser une œuvre personnelle Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer vendredi 7 août 2026.

Lieu
Salle Anne Follezou
Adresse
Route de Brigneau
Ville
29350 Moëlan-sur-Mer
Département
Finistère
Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Moëlan-sur-Mer

Atelier Créer ses palettes chromatiques et réaliser une œuvre personnelle

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:30:00
fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :
2026-08-07

Avec Valérie Jackson
Découvrez la richesse de la couleur à travers un atelier d’exploration et de création. Expérimentez différentes harmonies colorées, composez votre propre palette chromatique et réalisez une œuvre personnelle guidée par votre sensibilité et votre inspiration.
Cet atelier est une invitation à observer les relations entre les couleurs, à tester des associations inattendues et à développer votre propre univers coloré.
Aucune expérience préalable n’est nécessaire la curiosité et le plaisir de peindre seront vos seuls prérequis.
Matériel fourni (si vous possédez déjà vos couleurs, n’hésitez pas à les apporter) • À partir de 12 ans   .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Atelier Créer ses palettes chromatiques et réaliser une œuvre personnelle Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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