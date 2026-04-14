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Atelier Créez votre montre en chocolat, Autre lieu, Genève

Atelier Créez votre montre en chocolat, Autre lieu, Genève

Atelier Créez votre montre en chocolat, Autre lieu, Genève samedi 18 avril 2026.

Lieu : Autre lieu

Adresse : Genève

Ville : 1204 Genève

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : CHF 50.-

Atelier Créez votre montre en chocolat Samedi 18 avril, 14h30 Autre lieu

CHF 50.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T14:30:00+02:00 – 2026-04-18T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-18T14:30:00+02:00 – 2026-04-18T15:30:00+02:00

Plongez dans l’univers du chocolat artisanal suisse grâce à cet atelier animé par un professionnel de La Bonbonnière Genève. Quelle manière plus agréable de passer du temps ensemble qu’autour d’une passion gourmande qui rassemble petits et grands : Le Chocolat ?
Idéal pour partager un moment privilégié autour d’une expérience unique en famille ou entre amis, cet atelier chocolaté vous dévoilera les secrets du chocolat à travers une initiation à son histoire et sa fabrication, une dégustation, ainsi qu’une mise en pratique vous permettant de créer une montre en chocolat à l’occasion su salon Watches and Wonder.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://shop.labonbonniere.ch/atelier/realisez-votre-montre-en-chocolat-4/ »}]
Partagez un moment convivial lors d’un atelier chocolat au centre de Genève

La Bonbonnière

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