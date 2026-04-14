Atelier Créez votre montre en chocolat, Autre lieu, Genève

Atelier Créez votre montre en chocolat Samedi 18 avril, 14h30 Autre lieu

CHF 50.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T14:30:00+02:00 – 2026-04-18T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T14:30:00+02:00 – 2026-04-18T15:30:00+02:00

Plongez dans l’univers du chocolat artisanal suisse grâce à cet atelier animé par un professionnel de La Bonbonnière Genève. Quelle manière plus agréable de passer du temps ensemble qu’autour d’une passion gourmande qui rassemble petits et grands : Le Chocolat ?

Idéal pour partager un moment privilégié autour d’une expérience unique en famille ou entre amis, cet atelier chocolaté vous dévoilera les secrets du chocolat à travers une initiation à son histoire et sa fabrication, une dégustation, ainsi qu’une mise en pratique vous permettant de créer une montre en chocolat à l’occasion su salon Watches and Wonder.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://shop.labonbonniere.ch/atelier/realisez-votre-montre-en-chocolat-4/ »}]

Partagez un moment convivial lors d’un atelier chocolat au centre de Genève

La Bonbonnière