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Atelier Créez Votre Tablette de Chocolat, Autre lieu, Genève

samedi 25 juillet 2026 · Autre lieu · Genève

Atelier Créez Votre Tablette de Chocolat, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Autre lieu
Adresse
Genève
Ville
1204 Genève
Tarif
CHF 50.-

Atelier Créez Votre Tablette de Chocolat Samedi 25 juillet, 15h00 Autre lieu

CHF 50.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T15:00:00+02:00 – 2026-07-25T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T15:00:00+02:00 – 2026-07-25T16:00:00+02:00

Enfilez votre tablier et votre toque et venez avec nous découvrir les coulisses de la chocolaterie artisanale genevoise à travers cet atelier d’une heure composé :
– d’une introduction à l’histoire du chocolat
– de la dégustation des meilleurs pralinés et ganaches de la chocolaterie centenaire La Bonbonnière
– d’une mise en pratique pendant laquelle vous apprendrez à créer votre tablette étape par étape.

Le tout dans une ambiance conviviale et une salle climatisée.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://shop.labonbonniere.ch/atelier/realisez-votre-tablette-de-chocolat-59/ »}]
Vivez une immersion dans l’art de la chocolaterie genevoise au centre de Genève

La Bonbonnière

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