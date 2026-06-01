Battle hip-hop, Ecole Belle-Terre, 1226 Thônex, Genève

Battle hip-hop Samedi 25 juillet, 16h00 Ecole Belle-Terre, 1226 Thônex

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T16:00:00+02:00 – 2026-07-25T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-25T16:00:00+02:00 – 2026-07-25T22:30:00+02:00

Plongez dans l’univers vibrant du hip‑hop le temps d’une journée !

Au fil de l’événement, petits et grands pourront profiter d’un programme rythmé:

Découverte dès 4 ans: les plus jeunes pourront s’initier au hip‑hop à travers une séance ludique, simple et amusante pour apprivoiser les premiers mouvements.

Battles et exhibitions: place ensuite à l’intensité des battles avec des face‑à‑face où style, créativité et personnalité s’expriment pleinement. Des démonstrations viendront également ponctuer la journée avec des performances qui ne manqueront pas d’impressionner.

Jam session: pour conclure, une jam ouverte à tous permettra de danser librement, échanger et célébrer ensemble dans une ambiance chaleureuse et festive.

Petite restauration sur place.

Ecole Belle-Terre

Samedi 25 juillet

⏰ Initiation dès 4 ans : 16h15, battles et exhibitions : de 17h15 à 21h30 et jam session : dès 21h30

Tout public

Gratuit

Ecole Belle-Terre, 1226 Thônex Ecole Belle-Terre, 1226 Thônex Genève 1226 Genève

Plongez dans l’univers vibrant du hip‑hop le temps d’une journée !

Juliette Mauler