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Battle hip-hop, Ecole Belle-Terre, 1226 Thônex, Genève

Battle hip-hop, Ecole Belle-Terre, 1226 Thônex, Genève

Battle hip-hop, Ecole Belle-Terre, 1226 Thônex, Genève samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Ecole Belle-Terre, 1226 Thônex

Adresse : Ecole Belle-Terre, 1226 Thônex

Ville : 1226 Genève

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Battle hip-hop Samedi 25 juillet, 16h00 Ecole Belle-Terre, 1226 Thônex

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T16:00:00+02:00 – 2026-07-25T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-25T16:00:00+02:00 – 2026-07-25T22:30:00+02:00

Plongez dans l’univers vibrant du hip‑hop le temps d’une journée !

Au fil de l’événement, petits et grands pourront profiter d’un programme rythmé:

  • Découverte dès 4 ans: les plus jeunes pourront s’initier au hip‑hop à travers une séance ludique, simple et amusante pour apprivoiser les premiers mouvements.
  • Battles et exhibitions: place ensuite à l’intensité des battles avec des face‑à‑face où style, créativité et personnalité s’expriment pleinement. Des démonstrations viendront également ponctuer la journée avec des performances qui ne manqueront pas d’impressionner.
  • Jam session: pour conclure, une jam ouverte à tous permettra de danser librement, échanger et célébrer ensemble dans une ambiance chaleureuse et festive.

Petite restauration sur place.

Ecole Belle-Terre
Samedi 25 juillet
⏰ Initiation dès 4 ans : 16h15, battles et exhibitions : de 17h15 à 21h30 et jam session : dès 21h30
Tout public
Gratuit

Ecole Belle-Terre, 1226 Thônex Ecole Belle-Terre, 1226 Thônex Genève 1226 Genève
Plongez dans l’univers vibrant du hip‑hop le temps d’une journée !

Juliette Mauler

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