Atelier crème nourrissante Saint-Agnan-en-Vercors
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Agnan-en-Vercors
Informations pratiques
Saint-Agnan-en-Vercors
Atelier crème nourrissante
3865 Rte de la Vernaison Saint-Agnan-en-Vercors Drôme
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:45:00
fin : 2026-08-05 19:15:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Créez votre crème naturelle à partir des trésors du jardin !
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3865 Rte de la Vernaison Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 82 42 65 hortusdelavernaison@free.fr
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English :
Create your own natural cream from the treasures of the garden!
L’événement Atelier crème nourrissante Saint-Agnan-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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