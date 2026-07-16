Atelier crochet, Médiathèque-ludothèque de Bellou en Houlme, Bellou-en-Houlme

Informations pratiques

Atelier crochet Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque-ludothèque de Bellou en Houlme Orne

Atelier limité à 8 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

C’est Biblis en Folie à la médiathèque de Bellou-en-Houlme, passez la matinée avec l’équipe de la médiathèque et profitez de ses animations ! Découvrez notamment l’atelier crochet.

Médiathèque-ludothèque de Bellou en Houlme 1 impasse des tisserands 61220 Bellou-en-Houlme Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 96 29 43 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.bellouenhoulme@flers-agglo.fr »}]

Biblis en folie 2026

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