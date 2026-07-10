Exposition Territoires d’encre par Aline Teysseyre et Nathalie Guerrois Médiathèque-Ludothèque Bellou-en-Houlme
vendredi 4 septembre 2026 · Médiathèque-Ludothèque · Bellou-en-Houlme
Informations pratiques
Bellou-en-Houlme
Exposition Territoires d’encre par Aline Teysseyre et Nathalie Guerrois
Médiathèque-Ludothèque Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-04
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-09-04
Aline et Nathalie sont professeures d’Arts Plastiques, artistes et surtout amies depuis de nombreuses années. Cette exposition est née de leur complicité et de leur envie de vivre une aventure artistique commune. Si la représentation du paysage et l’utilisation de l’encre dans leurs pratiques respectives les réunissent, leurs interprétations plastiques des territoires sont singulières.
Tout public
Gratuit accès libre .
Médiathèque-Ludothèque Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie +33 2 33 96 29 43 mediatheque.bellouenhoulme@flers-agglo.fr
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English : Exposition Territoires d’encre par Aline Teysseyre et Nathalie Guerrois
L’événement Exposition Territoires d’encre par Aline Teysseyre et Nathalie Guerrois Bellou-en-Houlme a été mis à jour le 2026-07-10 par Flers agglo
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