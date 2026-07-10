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AGENDA · Bellou-en-Houlme

Exposition Territoires d’encre par Aline Teysseyre et Nathalie Guerrois Médiathèque-Ludothèque Bellou-en-Houlme

vendredi 4 septembre 2026 · Médiathèque-Ludothèque · Bellou-en-Houlme

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Lieu
Médiathèque-Ludothèque
Adresse
Impasse des Tisserands
Ville
61220 Bellou-en-Houlme
Département
Orne
Tarif

Bellou-en-Houlme

Exposition Territoires d’encre par Aline Teysseyre et Nathalie Guerrois

Médiathèque-Ludothèque Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-04
fin : 2026-11-04

Date(s) :
2026-09-04

Aline et Nathalie sont professeures d’Arts Plastiques, artistes et surtout amies depuis de nombreuses années. Cette exposition est née de leur complicité et de leur envie de vivre une aventure artistique commune. Si la représentation du paysage et l’utilisation de l’encre dans leurs pratiques respectives les réunissent, leurs interprétations plastiques des territoires sont singulières.
Tout public
Gratuit accès libre   .

Médiathèque-Ludothèque Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie +33 2 33 96 29 43  mediatheque.bellouenhoulme@flers-agglo.fr

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English : Exposition Territoires d’encre par Aline Teysseyre et Nathalie Guerrois

L’événement Exposition Territoires d’encre par Aline Teysseyre et Nathalie Guerrois Bellou-en-Houlme a été mis à jour le 2026-07-10 par Flers agglo

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