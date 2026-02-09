Atelier culinaire estival médiathèque Bellou-en-Houlme

Atelier culinaire estival

médiathèque Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme Orne

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 12:30:00

2026-08-29

Éveillez vos papilles et vos sens à travers un atelier culinaire Un temps pour redécouvrir la lacto-fermentation. Le tout à partir de produits locaux et de saison. Cuisine, dégustation seront au rendez-vous, avec une surprise après chaque atelier !

médiathèque Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie +33 6 80 33 18 46

