Atelier culinaire estival médiathèque Bellou-en-Houlme
Atelier culinaire estival médiathèque Bellou-en-Houlme samedi 29 août 2026.
Atelier culinaire estival
médiathèque Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme Orne
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 12:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Éveillez vos papilles et vos sens à travers un atelier culinaire Un temps pour redécouvrir la lacto-fermentation. Le tout à partir de produits locaux et de saison. Cuisine, dégustation seront au rendez-vous, avec une surprise après chaque atelier !
Plan Alimentaire Territorial .
médiathèque Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie +33 6 80 33 18 46
English : Atelier culinaire estival
