Visite de la ferme du Breuil ferme du breuil Bellou-en-Houlme

Visite de la ferme du Breuil

ferme du breuil 1 Le Breuil Sud Bellou-en-Houlme Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 14:00:00

fin : 2026-12-05 16:30:00

Date(s) :

2026-12-05

Au cœur du bocage ornais, Marie et Charles Deparis proposent une immersion dans leur ferme laitière herbagère pour découvrir la production de fromages AOP et leur séchoir en grange.

Plan Alimentaire Territorial .

ferme du breuil 1 Le Breuil Sud Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie +33 6 80 33 18 46

