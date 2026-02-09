Visite de la ferme du Breuil ferme du breuil Bellou-en-Houlme
Visite de la ferme du Breuil ferme du breuil Bellou-en-Houlme samedi 5 décembre 2026.
Visite de la ferme du Breuil
ferme du breuil 1 Le Breuil Sud Bellou-en-Houlme Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 14:00:00
fin : 2026-12-05 16:30:00
Date(s) :
2026-12-05
Au cœur du bocage ornais, Marie et Charles Deparis proposent une immersion dans leur ferme laitière herbagère pour découvrir la production de fromages AOP et leur séchoir en grange.
Plan Alimentaire Territorial .
ferme du breuil 1 Le Breuil Sud Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie +33 6 80 33 18 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de la ferme du Breuil
L’événement Visite de la ferme du Breuil Bellou-en-Houlme a été mis à jour le 2026-02-09 par Flers agglo