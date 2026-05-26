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Exposition photographies d’oiseaux par Jacques Rivière Médiathèque-Ludothèque Bellou-en-Houlme

Exposition photographies d’oiseaux par Jacques Rivière Médiathèque-Ludothèque Bellou-en-Houlme mardi 16 juin 2026.

Lieu : Médiathèque-Ludothèque

Adresse : Impasse des Tisserands

Ville : 61220 Bellou-en-Houlme

Département : Orne

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Bellou-en-Houlme

Exposition photographies d’oiseaux par Jacques Rivière

Médiathèque-Ludothèque Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-16
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-06-16

Passionné d’ornithologie et de photographie, Jacques Rivière immortalise les oiseaux dans leurs environnements naturels.
Tout public
Gratuit accès libre   .

Médiathèque-Ludothèque Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie +33 2 33 96 29 43  mediatheque.bellouenhoulme@flers-agglo.fr

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English : Exposition photographies d’oiseaux par Jacques Rivière

L’événement Exposition photographies d’oiseaux par Jacques Rivière Bellou-en-Houlme a été mis à jour le 2026-05-26 par Flers agglo

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