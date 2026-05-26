Exposition photographies d’oiseaux par Jacques Rivière Médiathèque-Ludothèque Bellou-en-Houlme
Exposition photographies d’oiseaux par Jacques Rivière Médiathèque-Ludothèque Bellou-en-Houlme mardi 16 juin 2026.
Bellou-en-Houlme
Exposition photographies d’oiseaux par Jacques Rivière
Médiathèque-Ludothèque Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-16
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-06-16
Passionné d’ornithologie et de photographie, Jacques Rivière immortalise les oiseaux dans leurs environnements naturels.
Tout public
Gratuit accès libre .
Médiathèque-Ludothèque Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie +33 2 33 96 29 43 mediatheque.bellouenhoulme@flers-agglo.fr
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English : Exposition photographies d’oiseaux par Jacques Rivière
L’événement Exposition photographies d’oiseaux par Jacques Rivière Bellou-en-Houlme a été mis à jour le 2026-05-26 par Flers agglo