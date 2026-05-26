Exposition Observons les oiseaux Médiathèque-Ludothèque Bellou-en-Houlme
Exposition Observons les oiseaux Médiathèque-Ludothèque Bellou-en-Houlme mardi 16 juin 2026.
Bellou-en-Houlme
Exposition Observons les oiseaux
Médiathèque-Ludothèque Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-16
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-06-16
Devenez un ornithologue en herbe et découvrez les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations littérature, musique, environnement ! En partenariat avec la médiathèque départementale de l’Orne et Birdie Memory
Tout public
Gratuit accès libre .
Médiathèque-Ludothèque Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie +33 2 33 96 29 43 mediatheque.bellouenhoulme@flers-agglo.fr
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English : Exposition Observons les oiseaux
L’événement Exposition Observons les oiseaux Bellou-en-Houlme a été mis à jour le 2026-05-26 par Flers agglo