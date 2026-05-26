Exposition Observons les oiseaux Médiathèque-Ludothèque Bellou-en-Houlme

Bellou-en-Houlme

Exposition Observons les oiseaux

Médiathèque-Ludothèque Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-16

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-06-16

Devenez un ornithologue en herbe et découvrez les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations littérature, musique, environnement ! En partenariat avec la médiathèque départementale de l’Orne et Birdie Memory

Tout public

Gratuit accès libre .

Médiathèque-Ludothèque Impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie +33 2 33 96 29 43 mediatheque.bellouenhoulme@flers-agglo.fr

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English : Exposition Observons les oiseaux

L’événement Exposition Observons les oiseaux Bellou-en-Houlme a été mis à jour le 2026-05-26 par Flers agglo