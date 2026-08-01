Atelier croquis et aquarelle en nature_ Dans le cadre de Les forêts d’altitude, des forêts de liens Salle du Foyer Montperreux

Informations pratiques

Montperreux

Atelier croquis et aquarelle en nature_ Dans le cadre de Les forêts d’altitude, des forêts de liens

Salle du Foyer 1 Rue de l’Église Montperreux Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:30:00

fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Dans le cadre de l’exposition Les forêts d’altitude, des forêts de liens, rejoignez l’atelier guidé par l’artiste Amélie Sabanovic pour une expérience unique combinant observation de la nature, dessin et aquarelle.

Avec une approche à la fois sensible et naturaliste, laissez votre créativité s’exprimer !

Rendez-vous à l’exposition pour un déplacement ensemble en forêt, pensez à prendre une tenue adaptée et de l’eau. Dès 8 ans, pour tous les niveaux.

Pour plus d’informations sur le programme et les animations, rendez-vous sur bit.ly/foret-altitude. .

Salle du Foyer 1 Rue de l’Église Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 44 69 19 contact@groupe-tetras-jura.org

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English : Atelier croquis et aquarelle en nature_ Dans le cadre de Les forêts d’altitude, des forêts de liens

L’événement Atelier croquis et aquarelle en nature_ Dans le cadre de Les forêts d’altitude, des forêts de liens Montperreux a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS