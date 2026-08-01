Sortie Nature avec le naturaliste Guillaume François Le Foyer Montperreux

Informations pratiques

Montperreux

Sortie Nature avec le naturaliste Guillaume François

Le Foyer 1 rue de l’église Montperreux Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:30:00

fin : 2026-08-29 16:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Venez en forêt observer le vivant qui nous entoure, reconnaître les chants des oiseaux, ainsi que découvrir les traces et les indices laissés par les animaux sauvages…

Guillaume François dédicacera son livre A pas feutré à l’issue de la sortie.

Activité accessible dés 8 ans

Sortie proposée dans la cadre de l’exposition itinérante Les forêts d’altitude, des forêts de liens , en visite libre les samedi 29 et dimanche 30 août. .

Le Foyer 1 rue de l’église Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 44 69 19 contact@groupe-tetras-jura.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie Nature avec le naturaliste Guillaume François

L’événement Sortie Nature avec le naturaliste Guillaume François Montperreux a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS