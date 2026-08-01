Sortie Nature avec le naturaliste Guillaume François Le Foyer Montperreux
samedi 29 août 2026 · Le Foyer · Montperreux
Informations pratiques
Montperreux
Sortie Nature avec le naturaliste Guillaume François
Le Foyer 1 rue de l’église Montperreux Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:30:00
fin : 2026-08-29 16:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Venez en forêt observer le vivant qui nous entoure, reconnaître les chants des oiseaux, ainsi que découvrir les traces et les indices laissés par les animaux sauvages…
Guillaume François dédicacera son livre A pas feutré à l’issue de la sortie.
Activité accessible dés 8 ans
Sortie proposée dans la cadre de l’exposition itinérante Les forêts d’altitude, des forêts de liens , en visite libre les samedi 29 et dimanche 30 août. .
Le Foyer 1 rue de l’église Montperreux 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 44 69 19 contact@groupe-tetras-jura.org
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English : Sortie Nature avec le naturaliste Guillaume François
L’événement Sortie Nature avec le naturaliste Guillaume François Montperreux a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS