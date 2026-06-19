Sos

Atelier Cuir

Sos Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-11

Envie de créer de vos mains cet été ?

Découvrez l’atelier cuir proposé par l’association ArtiZaNe en partenariat avec Mary Marottes !

Au programme fabrication de votre propre protège-carnet en cuir (format A5 ou A6 au choix), avec apprentissage des gestes artisanaux coupe, pose d’œillets, perçage, finitions… et même création d’un pompon personnalisé ✨

3 dates au choix 21 juillet, 28 juillet et 11 août

De 10h à 17h à l’Auberge Espagnole

Places limitées à 4 personnes par jour

40€ (A5) | 30€ (A6) fournitures incluses

Une belle occasion de découvrir le travail du cuir et de repartir avec une création unique !

Réservation obligatoire asso.cartizane@gmail.com

06 71 48 92 38 .

Sos 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 48 92 38

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English : Atelier Cuir

L’événement Atelier Cuir Sos a été mis à jour le 2026-06-19 par OT de l’Albret