Atelier Cuir Sos
Atelier Cuir Sos mardi 21 juillet 2026.
Sos
Atelier Cuir
Sos Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-11
Envie de créer de vos mains cet été ?
Découvrez l’atelier cuir proposé par l’association ArtiZaNe en partenariat avec Mary Marottes !
Au programme fabrication de votre propre protège-carnet en cuir (format A5 ou A6 au choix), avec apprentissage des gestes artisanaux coupe, pose d’œillets, perçage, finitions… et même création d’un pompon personnalisé ✨
3 dates au choix 21 juillet, 28 juillet et 11 août
De 10h à 17h à l’Auberge Espagnole
Places limitées à 4 personnes par jour
40€ (A5) | 30€ (A6) fournitures incluses
Une belle occasion de découvrir le travail du cuir et de repartir avec une création unique !
Réservation obligatoire asso.cartizane@gmail.com
06 71 48 92 38 .
Sos 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 48 92 38
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English : Atelier Cuir
L’événement Atelier Cuir Sos a été mis à jour le 2026-06-19 par OT de l’Albret
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