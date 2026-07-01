Atelier papier Place Armand Fallières Sos
jeudi 23 juillet 2026 · Place Armand Fallières · Sos
Informations pratiques
Sos
Atelier papier
Place Armand Fallières Centre culturel Sos Lot-et-Garonne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06 2026-08-13
L’association Cartizane et les ateliers sotiates vous proposent un atelier papier mini album photo folio liberté . Auberge espagnole le midi. Inscription obligatoire, 4 personnes maximum. 30€ fournitures comprises. .
Place Armand Fallières Centre culturel Sos 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 48 92 38 asso.cartizane@gmail.com
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English : Atelier papier
L’événement Atelier papier Sos a été mis à jour le 2026-07-15 par OT de l’Albret
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