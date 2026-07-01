Atelier papier Place Armand Fallières Sos

Informations pratiques

Sos

Atelier papier

Place Armand Fallières Centre culturel Sos Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06 2026-08-13

L’association Cartizane et les ateliers sotiates vous proposent un atelier papier mini album photo folio liberté . Auberge espagnole le midi. Inscription obligatoire, 4 personnes maximum. 30€ fournitures comprises. .

Place Armand Fallières Centre culturel Sos 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 48 92 38 asso.cartizane@gmail.com

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English : Atelier papier

L’événement Atelier papier Sos a été mis à jour le 2026-07-15 par OT de l’Albret