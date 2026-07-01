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Atelier papier Place Armand Fallières Sos

jeudi 23 juillet 2026 · Place Armand Fallières · Sos

Atelier papier Place Armand Fallières Sos

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place Armand Fallières
Adresse
Centre culturel
Ville
47170 Sos
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif

Sos

Atelier papier

Place Armand Fallières Centre culturel Sos Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06 2026-08-13

L’association Cartizane et les ateliers sotiates vous proposent un atelier papier mini album photo folio liberté . Auberge espagnole le midi. Inscription obligatoire, 4 personnes maximum. 30€ fournitures comprises.   .

Place Armand Fallières Centre culturel Sos 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 48 92 38  asso.cartizane@gmail.com

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English : Atelier papier

L’événement Atelier papier Sos a été mis à jour le 2026-07-15 par OT de l’Albret

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