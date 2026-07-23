ATELIER CUISINE ANTI-GASPI Grenade
samedi 12 septembre 2026 · Grenade
Informations pratiques
Grenade
ATELIER CUISINE ANTI-GASPI
Grenade Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
À vos tabliers !
Cet atelier mettra en lumière des techniques simples et efficaces pour réduire au mieux le gaspillage alimentaire, avec un focus particulier sur la lactofermentation.
Découvrez les autres ateliers zéro déchet proposés par la Communauté de Communes des Hauts Tolosans, en partenariat avec Decoset (Syndicat de traitement des déchets du nord de la Haute-Garonne). 0 .
Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 85 55 communication@hautstolosans.fr
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English :
%C0 Put on your aprons!
This workshop will highlight simple and effective techniques for minimizing food waste, with a special focus on lacto-fermentation.
L’événement ATELIER CUISINE ANTI-GASPI Grenade a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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