CIRCUIT DES ARTISTES ET ARTISANS OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS Grenade

Grenade

CIRCUIT DES ARTISTES ET ARTISANS

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Entre artisanat et savoir-faire.

Partez pour une immersion créative au cœur de Grenade, avec le Circuit des artistes et artisans , au départ de l’Office de Tourisme des Hauts Tolosans.

Par petits groupes, poussez les portes de quatre ateliers, et découvrez la richesse des métiers d’art locaux.

Au fil de la balade

Plongez dans l’univers de la vannerie avec Stéphane Cauret (Le petit panier) ;

Explorez la délicatesse de la poterie avec Sophie Avalle (Terres & Ô) ;

Laissez-vous surprendre par l’aérographie, la peinture et la sculpture de William Raynaud ;

Terminez par l’univers sonore et technique du Repère du guitariste, atelier de luthiers aux savoir-faire multiples.

Dans chaque atelier, les artisans vous accueillent avec une petite présentation de leur savoir-faire, suivie d’une visite des coulisses de leurs ateliers, et surtout, de démonstrations en direct !

Cette rencontre privilégiée permet également de découvrir leurs créations, proposées à la vente, ainsi que les stages et initiations qu’ils organisent tout au long de l’année.

Une expérience vivante et inspirante, idéale pour échanger et s’immerger dans l’artisanat local.

Deux créneaux 10h00-12h00 ou 16h00-18h00.

Tarifs Adulte 5€, de 5 à 18 ans 2€, moins de 5 ans gratuit. 5 .

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

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English :

Between craftsmanship and know-how.

Enjoy a creative immersion in the heart of Granada, with the Circuit des artistes et artisans , departing from the Office de Tourisme des Hauts Tolosans.

L’événement CIRCUIT DES ARTISTES ET ARTISANS Grenade a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE