DÎNER-SPECTACLE CRISE DE MÈRE Grenade
FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-05-30
Un dîner-spectacle au Foyer Rural pour des fous rires garantis !
Dans cette famille-là, chacun défend sa place. Deux sœurs vivent sous la coupe de leur mère, virtuose du chantage affectif. Quant au gendre, il aurait bien son mot à dire s’il parvenait à prendre la parole dans cet univers matriarcal ! Un évènement fortuit finira par délier les langues et les passions, et viendra libérer un secret soigneusement enfoui. Des répliques venimeuses ou piques assassines, la famille se disloque et le public s’en amuse. Une comédie de Martial Courcier 15 .
FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com
A dinner show at the Foyer Rural for guaranteed laughs!
