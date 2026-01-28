DÎNER-SPECTACLE CRISE DE MÈRE Grenade

DÎNER-SPECTACLE CRISE DE MÈRE

Un dîner-spectacle au Foyer Rural pour des fous rires garantis !

Dans cette famille-là, chacun défend sa place. Deux sœurs vivent sous la coupe de leur mère, virtuose du chantage affectif. Quant au gendre, il aurait bien son mot à dire s’il parvenait à prendre la parole dans cet univers matriarcal ! Un évènement fortuit finira par délier les langues et les passions, et viendra libérer un secret soigneusement enfoui. Des répliques venimeuses ou piques assassines, la famille se disloque et le public s’en amuse. Une comédie de Martial Courcier 15 .

A dinner show at the Foyer Rural for guaranteed laughs!

