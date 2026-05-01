CHAMPIONNAT DE FRANCE Route de la Hille Grenade

Grenade

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Route de la Hille PATINODROME ROLLER ROUTE DE LA HILLE Grenade Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-22

Assistez au championnat de France de Roller !

Un Championnat de France c’est du sport mais aussi une fête ! Pour les participants bien sûr, mais aussi les enfants des écoles de patinage de la région qui peuvent y rencontrer de grands champions! et les familles, les supporters et les curieux que nous accueillons toujours avec plaisir pour leur faire découvrir notre sport. Accès gratuit. Buvette et petite restauration toute la journée du vendredi soir au dimanche midi. Le saviez vous? Le club de roller de Grenade a été créé en 1942. .

Route de la Hille PATINODROME ROLLER ROUTE DE LA HILLE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 6 34 23 36 65 pujos_7@hotmail.fr

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English :

Attend the French Rollerblading Championships!

L’événement CHAMPIONNAT DE FRANCE Grenade a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE