ATELIER PAILLER PLUS, ARROSER MOINS Grenade

ATELIER PAILLER PLUS, ARROSER MOINS
JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCHÈTERIE Grenade Haute-Garonne
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03
2026-06-03
Envie de réduire vos déchets verts facilement ?
Venez découvrir tous les secrets du paillage, sans broyeur et pour tous les jardins !
Cet atelier est animé par Humus & Associés . Les inscriptions sont obligatoires.
Découvrez les autres ateliers Mon jardin zéro déchet proposés par Decoset (Syndicat de traitement des déchets ménagers pour les communes du nord de la Haute-Garonne), en partenariat avec la Communauté de Communes des Hauts Tolosans. 0 .
JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCHÈTERIE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 85 55 communication@hautstolosans.fr
English :
Want to reduce your green waste easily?
Come and discover all the secrets of mulching, without a shredder and for all gardens!
German :
Haben Sie Lust, Ihren Grünabfall ganz einfach zu reduzieren?
Entdecken Sie alle Geheimnisse des Mulchens, ohne Häcksler und für alle Gärten!
Italiano :
Volete ridurre facilmente i vostri rifiuti verdi?
Venite a scoprire tutti i segreti del mulching, senza trituratore e per tutti i giardini!
Espanol :
¿Quiere reducir fácilmente sus residuos verdes?
Ven y descubre todos los secretos del mulching, ¡sin trituradora y para todos los jardines!
