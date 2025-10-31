ATELIER PAILLER PLUS, ARROSER MOINS Grenade

ATELIER PAILLER PLUS, ARROSER MOINS

JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCHÈTERIE Grenade Haute-Garonne

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

2026-06-03

Envie de réduire vos déchets verts facilement ?

Venez découvrir tous les secrets du paillage, sans broyeur et pour tous les jardins !

Cet atelier est animé par Humus & Associés . Les inscriptions sont obligatoires.

Découvrez les autres ateliers Mon jardin zéro déchet proposés par Decoset (Syndicat de traitement des déchets ménagers pour les communes du nord de la Haute-Garonne), en partenariat avec la Communauté de Communes des Hauts Tolosans. 0 .

JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCHÈTERIE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 85 55 communication@hautstolosans.fr

English :

Want to reduce your green waste easily?

Come and discover all the secrets of mulching, without a shredder and for all gardens!

German :

Haben Sie Lust, Ihren Grünabfall ganz einfach zu reduzieren?

Entdecken Sie alle Geheimnisse des Mulchens, ohne Häcksler und für alle Gärten!

Italiano :

Volete ridurre facilmente i vostri rifiuti verdi?

Venite a scoprire tutti i segreti del mulching, senza trituratore e per tutti i giardini!

Espanol :

¿Quiere reducir fácilmente sus residuos verdes?

Ven y descubre todos los secretos del mulching, ¡sin trituradora y para todos los jardines!

