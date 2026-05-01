ATELIERS D’ÉCRITURE AVEC NATHALIE CRABÈRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade
ATELIERS D’ÉCRITURE AVEC NATHALIE CRABÈRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade samedi 23 mai 2026.
Grenade
ATELIERS D’ÉCRITURE AVEC NATHALIE CRABÈRE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 1 Rue Paul Bert Grenade Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-05-23 2026-06-06 2026-07-04
Une nouvelle session d’ateliers d’écriture ado-adulte, animés par Nathalie Crabère, aura lieu à la bibliothèque le samedi matin de 10h à 11h30 entre mai et juillet 2026 !
La passion des mots et le goût du partage , sont les maîtres-mots de Nathalie Crabère, écrivain public, qui animera cette nouvelle session de 3 ateliers d’écriture, à la bibliothèque de Grenade, les 23 mai, 6 juin et 4 juillet prochains.
Elle déploiera ces temps de production littéraire autour de quelques valeurs qui lui sont essentielles créativité, échange, confiance, bienveillance.
Dans sa besace, elle promène des propositions adaptées au groupe, pistes de lancement pour nourrir l’inspiration.
Programmation municipale. Gratuit, ouvert à tous à partir de 15 ans, sur inscription. .
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 1 Rue Paul Bert Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 33 02 53 bibliotheque@mairie-grenade.fr
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English :
A new session of adult/adult writing workshops, led by Nathalie Crabère, will take place at the library on Saturday mornings from 10 to 11:30 a.m. between May and July 2026!
L’événement ATELIERS D’ÉCRITURE AVEC NATHALIE CRABÈRE Grenade a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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