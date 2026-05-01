ATELIER D’ECRITURE-APERO DINATOIRE AU CALM Grenade
ATELIER D’ECRITURE-APERO DINATOIRE AU CALM Grenade vendredi 29 mai 2026.
Grenade
ATELIER D’ECRITURE-APERO DINATOIRE
AU CALM 22 Rue René Teisseire Grenade Haute-Garonne
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Sous les mots, la page… Viens libérer les tiens à l’atelier d’écriture apéro dinatoire du vendredi 29 mai à Grenade !
Consignes oulipiennes, prétextes à votre imagination et liberté d’expression sans complexes et en toute convivialité !
De 18h45 à 21h30.
Inscription par texto au 06.23.98.61.09 ou sur laciedesmotsacoulisses@gmail.com pour 22 euros avec une boisson offerte. 22 .
AU CALM 22 Rue René Teisseire Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie contact@laciedesmotsacoulisses.fr
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English :
Under the words, the page… Come and set yours free at the writing workshop and aperitif-dinner on Friday May 29 in Grenada!
L’événement ATELIER D’ECRITURE-APERO DINATOIRE Grenade a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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