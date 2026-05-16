HALLE & ARTS EXPO DE PEINTURES OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS Grenade
HALLE & ARTS EXPO DE PEINTURES OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS Grenade mardi 2 juin 2026.
Grenade
HALLE & ARTS EXPO DE PEINTURES
OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-02
Nous sommes heureux de vous annoncer une nouvelle exposition, libre et gratuite, au sein de l’espace Halle & Arts de votre Office de Tourisme des Hauts Tolosans, situé juste en-face de la Halle Médiévale de Grenade-sur-Garonne !
Ce mois-ci, il s’agit d’une exposition de peintures d’Elisabeth FONTAN intitulée Couleurs Nomades . Vous pourrez découvrir ces œuvres du Mardi 2 au Lundi 29 Juin 2026, durant les jours et heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.
Le petit mot d’Elisabeth
Couleurs Nomades est une exposition composée de 20 à 30 tableaux, allant de formats 23 x 23 cm à 50 x 70 cm. Pour tous les tableaux de cette série, j’ai utilisé la même technique encres et acryliques sur papier. L’objectif de cette exposition est d’inviter le public, sous l’emprise des couleurs et à travers chaque tableau, à voyager dans son propre imaginaire. Mon travail s’appuie sur une recherche essentiellement intuitive, orientée par des pochoirs d’éléments empruntés à la nature. Expérimentant différents supports en papier, je peins le plus souvent sur fond musical, cultivant le lâcher-prise et l’inspiration des couleurs à géométries variables.
Contacts de l’artiste
06 86 37 70 83 ;
eliz1@orange.fr ;
Instagram elisabethfontan ;
https://www.elisabethfontan.com/ 0 .
OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr
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English :
We are pleased to announce a new exhibition, free of charge, in the Halle & Arts area of your Hauts Tolosans Tourist Office, located just opposite the Halle Médiévale in Grenade-sur-Garonne!
L’événement HALLE & ARTS EXPO DE PEINTURES Grenade a été mis à jour le 2026-05-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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