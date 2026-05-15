SOIRÉE PYJAMA À LA BIBLIOTHÈQUE DE GRENADE Grenade
SOIRÉE PYJAMA À LA BIBLIOTHÈQUE DE GRENADE Grenade vendredi 5 juin 2026.
Grenade
SOIRÉE PYJAMA À LA BIBLIOTHÈQUE DE GRENADE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Soirée pyjama sur le thème des insectes !
Dans le cadre de l’exposition photo Le Peuple Minuscule de Sébastien Blomme, visible jusqu’au 20 juin à la salle d’exposition municipale, la bibliothèque propose une soirée pyjama sur le thème des Insectes.
Les enfants de 4 à 6 ans (accompagné(s) d’un adulte) pourront découvrir des histoires et des jeux sur le thème des petites bêtes, afin de mieux les apprivoiser !
Pyjamas et doudous sont vivement recommandés pour cette soirée !
Attention ! Places limitées. Inscription obligatoire auprès de la bibliothèque municipale de Grenade. 05.81.33.02.53 ou bibliotheque@mairie-grenade.fr 0 .
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com
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English :
Insect-themed sleepover!
L’événement SOIRÉE PYJAMA À LA BIBLIOTHÈQUE DE GRENADE Grenade a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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