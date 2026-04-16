FÊTE LOCALE & APÉRITIF MUSICAL Grenade

Grenade

FÊTE LOCALE

Grenade Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Le Maire de Grenade, Monsieur Jean-Paul DELMAS, les membres du Conseil Municipal du Comité d’Animation, vous convient à l’occasion de la fête locale !

Vendredi 15 Mai

18h00 (Halle) Apéritif offert par la Mairie, et animé par la fanfare La Pieuvre (restauration sur place).

21h00 (Halle) Bal Orchestre MAD .

Samedi 16 Mai

08h00 12h00 (Rond de Save) Initiation à la pêche pour les jeunes (matériel fourni).

08h00 19h00 (rues commerçantes) Braderie & Animations musicales et commerciales organisées par l’association des commerçants.

21h00 (Halle) Apéro Sangria & Bal Orchestre SAHARA .

Dimanche 17 Mai

11h00 (Halle) Intronisation de la Confrérie Gourmande & Joviale de la saucisse.

12h30 (Halle) Banquet dominical organisé par l’association des commerçants (sur réservation avant le 10/05 au 06 40 47 20 75).

14h00 (Allées Sébastopol) Concours de pétanque à la mêlée.

14h00 (Quai de Garonne) Jeux pour enfants. .

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 communication@mairie-grenade.fr

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English :

The Mayor of Grenade, Mr Jean-Paul DELMAS, and the members of the Comité d?Animation?s Municipal Council invite you to the local festival!

L’événement FÊTE LOCALE Grenade a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE