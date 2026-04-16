FÊTE LOCALE & APÉRITIF MUSICAL Grenade
FÊTE LOCALE & APÉRITIF MUSICAL Grenade vendredi 15 mai 2026.
Grenade
FÊTE LOCALE
Grenade Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-14
Le Maire de Grenade, Monsieur Jean-Paul DELMAS, les membres du Conseil Municipal du Comité d’Animation, vous convient à l’occasion de la fête locale !
Vendredi 15 Mai
18h00 (Halle) Apéritif offert par la Mairie, et animé par la fanfare La Pieuvre (restauration sur place).
21h00 (Halle) Bal Orchestre MAD .
Samedi 16 Mai
08h00 12h00 (Rond de Save) Initiation à la pêche pour les jeunes (matériel fourni).
08h00 19h00 (rues commerçantes) Braderie & Animations musicales et commerciales organisées par l’association des commerçants.
21h00 (Halle) Apéro Sangria & Bal Orchestre SAHARA .
Dimanche 17 Mai
11h00 (Halle) Intronisation de la Confrérie Gourmande & Joviale de la saucisse.
12h30 (Halle) Banquet dominical organisé par l’association des commerçants (sur réservation avant le 10/05 au 06 40 47 20 75).
14h00 (Allées Sébastopol) Concours de pétanque à la mêlée.
14h00 (Quai de Garonne) Jeux pour enfants. .
Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 communication@mairie-grenade.fr
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English :
The Mayor of Grenade, Mr Jean-Paul DELMAS, and the members of the Comité d?Animation?s Municipal Council invite you to the local festival!
L’événement FÊTE LOCALE Grenade a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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