PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN Grenade

PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN

PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN Grenade samedi 16 mai 2026.

PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN

Rue de la République Grenade Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Chaque 1er et 3ème samedi du mois, retrouvez des créateurs locaux, artistes et artisans, lors du fameux marché de Grenade !
Plongez dans un univers de créativité, d’élégance et d’artisanat d’exception. Des artistes et créateurs locaux vous présentent leurs pièces uniques de 8 h à 12 h 30  L’art et la créativité s’invitent à votre week-end ne manquez pas ce rendez-vous unique !   .

Rue de la République Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00  lepetitmarchedufaitmain@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every 1st and 3rd Saturday of the month, meet local designers, artists and craftsmen at the famous Grenade market!

L’événement PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN Grenade a été mis à jour le 2026-01-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE