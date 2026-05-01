LE PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN Grenade
LE PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN Grenade samedi 16 mai 2026.
Grenade
LE PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN
Rue de la République Grenade Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Le printemps est là, et ça se fête ! Nous vous donnons rendez-vous pour le petit marché du fait main !
Prenez le temps de déambuler entre les stands, venez rencontrer les créateurs, artistes et artisans.
Laissez-vous séduire par des créations uniques, façonnées avec passion et savoir-faire.
Un moment simple et chaleureux, pour célébrer le talent local et l’esprit du marché ! Retrouvez les artisans, artistes et créateurs locaux de 8H à 12h30, rue de la République tous les 1er et 3ème samedis du mois. .
Rue de la République Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 lepetitmarchedufaitmain@gmail.com
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English :
Spring is here, and it’s time to celebrate! We look forward to seeing you at our little handmade market!
L’événement LE PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN Grenade a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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