HALLE & ARTS MATINÉE RENCONTRE OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS Grenade

Grenade

HALLE & ARTS MATINÉE RENCONTRE

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Une Matinée Rencontre est organisée le Samedi 9 Mai 2026, de 10h00 à 12h30, pour échanger avec le photographe Serge BERRUYER.

Nous sommes heureux de vous annoncer une nouvelle exposition, libre et gratuite, au sein de l’espace Halle & Arts de votre Office de Tourisme des Hauts Tolosans, situé juste en-face de la Halle Médiévale de Grenade-sur-Garonne !

Ce mois-ci, il s’agit d’une exposition de photographies de Serge BERRUYER dans le cadre du Festival IBO intitulée L’archipel des Lofoten Le choc des fjords et des montagnes . Vous pourrez découvrir ces œuvres du Samedi 2 au Samedi 30 Mai 2026, durant les jours et heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Le petit mot de Serge

Je vous propose 16 images sur dibond aux dimensions 40×60 cm, pour une évasion totale au Nord de l’Europe.

Situé au large de la Norvège, au-dessus du Cercle Polaire Arctique, cet archipel offre des paysages contrastés, à couper le souffle. On se prend une véritable gifle, au milieu de ces reliefs sculptés au ciseau, rabotés par les glaciers d’une autre aire, aujourd’hui disparus. C’est un vrai paradis pour les amoureux de Nature, de pêche et de randonnée. Parti avec un groupe de photographes, j’ai découvert un monde minéral au relief escarpé, alternant avec des vallées verdoyantes ponctuées de petits villages aux maisons colorées, tapies au fond des fjords. Il faut composer avec la météo, parfois rude et changeante, mais ces forts contrastes offrent des lumières surprenantes et incomparables. Lorsque le soleil perce le plafond de ses rayons fugaces, la magie opère et ces lueurs rasantes réchauffent l’atmosphère plutôt fraîche. En quelques centaines de mètres, on quitte un paysage côtier pour se trouver dans une ambiance de montagne. Le changement est radical, et s’élever procure des points de vue sublimes, si la météo le permet. On profite de chaque instant avec intensité, comme si cela ne devait pas durer. Une mosaïque complexe et riche de diversité !

Contacts de l’artiste

06 15 97 47 95 serge.berruyer@orange.fr Facebook Serge Berruyer Photographies 0 .

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

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English :

A Matinée Rencontre will be held on Saturday May 9, 2026, from 10:00 am to 12:30 pm, for discussions with photographer Serge BERRUYER.

L’événement HALLE & ARTS MATINÉE RENCONTRE Grenade a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE