FESTI’NATURE L’ENTRACT CINÉMA Grenade

Grenade

FESTI’NATURE

L’ENTRACT CINÉMA 38 Avenue Lazare Carnot Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

En ouverture du Festi’Nature à Grenade, rendez-vous au cinéma l’Entract’ pour un ciné-débat gratuit autour du film documentaire Les Roues de l’avenir (durée 52 min).

Principal moyen de transport dans de nombreuses parties du monde, comment le vélo est-il devenu un acteur majeur de la transition environnementale et sociétale ? Charlotte Brunier et Romain Mercieux ont mené une enquête sur les aspects économiques, sociologiques et sanitaires de l’utilisation du vélo au quotidien. L’objectif est de mêler les idées, de faire avancer le débat, et d’inviter les spectateurs à imaginer le récit qui liera le vélo à la société de demain..

La projection sera suivie d’une discussion avec Baptiste Lemaître, co-producteur du film et expert en mobilité, en partenariat avec l’association grenadaine Place Ô cycles. 0 .

L’ENTRACT CINÉMA 38 Avenue Lazare Carnot Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 contact@mairie-grenade.fr

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English :

To open the Festi?Nature in Grenade, join us at the Entract? cinema for a free cine-debate on the documentary film Les Roues de l’avenir (52 min.).

L’événement FESTI’NATURE Grenade a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE