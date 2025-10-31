ATELIER RECONNAITRE & ACCUEILLIR LES PLANTES SPONTANÉES DU JARDIN Grenade

ATELIER RECONNAITRE & ACCUEILLIR LES PLANTES SPONTANÉES DU JARDIN

JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCHÈTERIE Grenade Haute-Garonne

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

2026-05-02

Apprenez à reconnaître et à utiliser les plantes sauvages, souvent jugées indésirables, mais aux multiples vertus nutritionnelles, aromatiques et médicinales.

Cet atelier est animé par Partageons les jardins . Les inscriptions sont obligatoires.

Découvrez les autres ateliers Mon jardin zéro déchet proposés par Decoset (Syndicat de traitement des déchets ménagers pour les communes du nord de la Haute-Garonne), en partenariat avec la Communauté de Communes des Hauts Tolosans. 0 .

JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCHÈTERIE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 85 55 communication@hautstolosans.fr

English :

Learn how to recognize and use wild plants, often considered undesirable, but with their many nutritional, aromatic and medicinal virtues.

German :

Lernen Sie, Wildpflanzen zu erkennen und zu verwenden, die oft als unerwünscht gelten, aber viele positive Eigenschaften in Bezug auf Ernährung, Aroma und Medizin haben.

Italiano :

Imparare a riconoscere e utilizzare le piante selvatiche, spesso considerate indesiderate, ma che hanno molte virtù nutrizionali, aromatiche e medicinali.

Espanol :

Aprenda a reconocer y utilizar las plantas silvestres, a menudo consideradas indeseables, pero que poseen numerosas virtudes nutritivas, aromáticas y medicinales.

