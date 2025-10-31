ATELIER RECONNAITRE & ACCUEILLIR LES PLANTES SPONTANÉES DU JARDIN Grenade
ATELIER RECONNAITRE & ACCUEILLIR LES PLANTES SPONTANÉES DU JARDIN Grenade samedi 2 mai 2026.
ATELIER RECONNAITRE & ACCUEILLIR LES PLANTES SPONTANÉES DU JARDIN
JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCHÈTERIE Grenade Haute-Garonne
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
2026-05-02
Apprenez à reconnaître et à utiliser les plantes sauvages, souvent jugées indésirables, mais aux multiples vertus nutritionnelles, aromatiques et médicinales.
Cet atelier est animé par Partageons les jardins . Les inscriptions sont obligatoires.
Découvrez les autres ateliers Mon jardin zéro déchet proposés par Decoset (Syndicat de traitement des déchets ménagers pour les communes du nord de la Haute-Garonne), en partenariat avec la Communauté de Communes des Hauts Tolosans. 0 .
JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCHÈTERIE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 85 55 communication@hautstolosans.fr
English :
Learn how to recognize and use wild plants, often considered undesirable, but with their many nutritional, aromatic and medicinal virtues.
German :
Lernen Sie, Wildpflanzen zu erkennen und zu verwenden, die oft als unerwünscht gelten, aber viele positive Eigenschaften in Bezug auf Ernährung, Aroma und Medizin haben.
Italiano :
Imparare a riconoscere e utilizzare le piante selvatiche, spesso considerate indesiderate, ma che hanno molte virtù nutrizionali, aromatiche e medicinali.
Espanol :
Aprenda a reconocer y utilizar las plantas silvestres, a menudo consideradas indeseables, pero que poseen numerosas virtudes nutritivas, aromáticas y medicinales.
