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FESTI’NATURE Grenade

FESTI’NATURE Grenade

FESTI’NATURE Grenade vendredi 1 mai 2026.

Adresse : SALLE DES FÊTES

Ville : 31330 Grenade

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif

Grenade

FESTI’NATURE

SALLE DES FÊTES Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-01

Le Festi’Nature est de retour à Grenade ! Venez profiter de nombreuses activités, pour petits et grands, autour du thème de la nature et des bonnes pratiques pour la préserver.
Pour sa 5ème édition ! Du 1er au 3 mai 2026, la mairie vous propose 3 jours d’animations, d’ateliers et de spectacles entièrement gratuits autour du thème de la nature et des bonnes pratiques pour la préserver. Cette année, le vélo est à l’honneur ! Tout le détail de la programmation du festival est à retrouver sur la page internet de la Mairie de Grenade.  0  .

SALLE DES FÊTES Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00  contact@mairie-grenade.fr

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English :

Festi’Nature is back in Grenada! Come and enjoy a wide range of activities, for young and old, on the theme of nature and the best ways to preserve it.

L’événement FESTI’NATURE Grenade a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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