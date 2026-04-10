FESTI’NATURE Grenade
FESTI’NATURE Grenade vendredi 1 mai 2026.
Grenade
FESTI’NATURE
SALLE DES FÊTES Grenade Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
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Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-01
Le Festi’Nature est de retour à Grenade ! Venez profiter de nombreuses activités, pour petits et grands, autour du thème de la nature et des bonnes pratiques pour la préserver.
Pour sa 5ème édition ! Du 1er au 3 mai 2026, la mairie vous propose 3 jours d’animations, d’ateliers et de spectacles entièrement gratuits autour du thème de la nature et des bonnes pratiques pour la préserver. Cette année, le vélo est à l’honneur ! Tout le détail de la programmation du festival est à retrouver sur la page internet de la Mairie de Grenade. 0 .
SALLE DES FÊTES Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 contact@mairie-grenade.fr
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English :
Festi’Nature is back in Grenada! Come and enjoy a wide range of activities, for young and old, on the theme of nature and the best ways to preserve it.
L’événement FESTI’NATURE Grenade a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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