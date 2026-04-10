Grenade

STAGE DE GRS

FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Le Foyer Rural de Grenade propose un stage de GRS !

À l’attention des enfants à partir de 6 ans, ce stage est sur inscription. 35 .

FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 7 84 97 21 21 foyerruralgrenade@gmail.com

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English :

The Foyer Rural de Grenade is offering a GRS course!

L’événement STAGE DE GRS Grenade a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE