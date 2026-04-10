STAGE DE GRS Grenade
STAGE DE GRS Grenade lundi 27 avril 2026.
Grenade
STAGE DE GRS
FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne
Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27
fin : 2026-04-27
Date(s) :
2026-04-27
Le Foyer Rural de Grenade propose un stage de GRS !
À l’attention des enfants à partir de 6 ans, ce stage est sur inscription. 35 .
FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 7 84 97 21 21 foyerruralgrenade@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Foyer Rural de Grenade is offering a GRS course!
L’événement STAGE DE GRS Grenade a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Grenade (Haute-Garonne)
- STAGE D’ART FLORAL Grenade 14 avril 2026
- ATELIER D’ÉCRITURE DÎNATOIRE CALM Grenade 17 avril 2026
- SOIRÉE DANSANTE ROCK SALLE JEAN MERMOZ Grenade 18 avril 2026
- GS CHALLENGE 2026 RUGBY STADE DE RUGBY Grenade 18 avril 2026
- PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN Grenade 18 avril 2026