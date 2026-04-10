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STAGE DE GRS Grenade

STAGE DE GRS Grenade

STAGE DE GRS Grenade lundi 27 avril 2026.

Adresse : FOYER RURAL

Ville : 31330 Grenade

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : lundi 27 avril 2026

Tarif : 35 35 35 Tarif enfant

Grenade

STAGE DE GRS

FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne

Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27
fin : 2026-04-27

Date(s) :
2026-04-27

Le Foyer Rural de Grenade propose un stage de GRS !
À l’attention des enfants à partir de 6 ans, ce stage est sur inscription. 35  .

FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 7 84 97 21 21  foyerruralgrenade@gmail.com

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English :

The Foyer Rural de Grenade is offering a GRS course!

L’événement STAGE DE GRS Grenade a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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