Grenade

2EME TOURNOI DE SOFT VOLLEY

RUE DES SPORTS Grenade Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

N’hésitez pas à venir découvrir 12 équipes sur le terrain ou dans les tribunes pendant cette journée du samedi 31 mai 2026 entre 10h et 17h cette autre façon de pratiquer le Volley, en sport santé, adapté à tous.

Notre équipe mixte accueille depuis plusieurs années, avec énormément de bonne humeur et un fort esprit d’équipe, tout adulte souhaitant pratiquer le Volley Ball avec un ballon adapté, plus léger et souple et un filet plus bas déplacements un peu moins rapides, contact sans douleur du ballon et pas besoin de sauter au-dessus de 2,10m les bras levés !

Pas de championnat ou de compétition en dehors des tournois que peuvent proposer les clubs.

Le Soft Volley est proposé à Grenade par le Grenade Volley Ball tous les samedis matin de 10h à 12h. 10 .

RUE DES SPORTS Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie grenadevb@googlegroups.com

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English :

Don’t hesitate to come and discover 12 teams on the court or in the stands on Saturday, May 31, 2026 between 10am and 5pm, this other way of playing Volleyball, a healthy sport adapted to all.

L’événement 2EME TOURNOI DE SOFT VOLLEY Grenade a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE