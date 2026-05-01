HIPPODROME DE MARIANNE Route de Montaigut Grenade

Grenade

HIPPODROME DE MARIANNE

Route de Montaigut HIPPODROME DE GRENADE Grenade Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Rendez-vous le Dimanche 31 mai à l’Hippodrome de Grenade pour une grande journée festive.

Retour des courses sur notre bel hippodrome pour une belle journée dédié aux mamans

Tombola gratuite spéciale Fêtes des mères nombreux lots a gagner

Des animations pour les enfants poney cycles, tatouages éphémères, château gonflable et cabane à sucre.

Au programme 7 courses de trot. Départ de la première course à 13h30

A partir de 11h30, venez vous restaurer dans nos 2 restaurants aux menus de fête des mères, ou bien prendre un rafraîchissement a notre buvette ou encore profiter d’un bon repas festif vue sur les courses au restaurant panoramique.

Possibilité de réserver pour le Panoramique au 05 34 56 19 80 ou 06 86 14 14 09. .

Route de Montaigut HIPPODROME DE GRENADE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 65 12 reception@demoulin-traiteur.com

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English :

Join us on Sunday May 31 at the Hippodrome de Grenade for a great day of festivities.

L’événement HIPPODROME DE MARIANNE Grenade a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE