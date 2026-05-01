CHORALE DES FOUS ALLIÉS Grenade
CHORALE DES FOUS ALLIÉS Grenade vendredi 29 mai 2026.
Grenade
CHORALE DES FOUS ALLIÉS
SALLE DES FÊTES Grenade Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-29
L’association Les Fous Alliés organise deux concerts !
Rendez-vous à la salle des fêtes de Grenade le vendredi 29 mai et le samedi 30 mai à 20h30 pour profiter d’un moment musical.
N’oubliez pas de vous inscrire au 06 19 12 30 19 ou 06 26 07 38 61. .
SALLE DES FÊTES Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie communication@mairie-grenade.fr
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English :
Les Fous Alliés association organizes two concerts!
L’événement CHORALE DES FOUS ALLIÉS Grenade a été mis à jour le 2026-05-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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