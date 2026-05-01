Grenade

CHORALE DES FOUS ALLIÉS

SALLE DES FÊTES Grenade Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29

L’association Les Fous Alliés organise deux concerts !

Rendez-vous à la salle des fêtes de Grenade le vendredi 29 mai et le samedi 30 mai à 20h30 pour profiter d’un moment musical.

N’oubliez pas de vous inscrire au 06 19 12 30 19 ou 06 26 07 38 61. .

SALLE DES FÊTES Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie communication@mairie-grenade.fr

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English :

Les Fous Alliés association organizes two concerts!

L’événement CHORALE DES FOUS ALLIÉS Grenade a été mis à jour le 2026-05-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE