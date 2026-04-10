Grenade

STAGE DANSE ALL STYLES

FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Le Foyer Rural de Grenade propose un stage de danse !

Ce stage de danse avec Tiphaine est à l’attention des ados/adultes sur inscription. 12 .

FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 7 84 97 21 21 foyerruralgrenade@gmail.com

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English :

The Foyer Rural de Grenade offers a dance workshop!

L’événement STAGE DANSE ALL STYLES Grenade a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE