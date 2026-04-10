STAGE DANSE ALL STYLES Grenade
STAGE DANSE ALL STYLES Grenade mardi 28 avril 2026.
Grenade
STAGE DANSE ALL STYLES
FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Le Foyer Rural de Grenade propose un stage de danse !
Ce stage de danse avec Tiphaine est à l’attention des ados/adultes sur inscription. 12 .
FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 7 84 97 21 21 foyerruralgrenade@gmail.com
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English :
The Foyer Rural de Grenade offers a dance workshop!
L’événement STAGE DANSE ALL STYLES Grenade a été mis à jour le 2026-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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