SOIRÉE DANSANTE ROCK SALLE JEAN MERMOZ Grenade

Grenade

SOIRÉE DANSANTE ROCK

SALLE JEAN MERMOZ Rue Chaupy Grenade Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Que vous soyez seul ou en duo, cette après-midi est faite pour vous !

SALS&ROCK vous propose un STAGE ROCK avec ANILO. Préparez-vous à enflammer la piste ! On vous donne rendez-vous pour un après-midi complet dédié au rock. Que vous soyez novice ou danseur confirmé, il y a un cours pour vous ! Au Programme 14h00-15h30 (Débutant Inter.) Tourne et manèges accessible aux débutants, ce cours permettra à tous (garçon et filles) d’améliorer leur technique de tours. 15h30-15h45 : collation offerte et reprise d’énergie. 15h45-17h15 (Inter/ Confirmé) Funny moves pour les danseurs ayant au moins 1 an de rock, venez mettre du fun dans votre danse (sans se départir du pas de base… désolée). 17h15 17h30 collation offerte. Débrief, échanges et bonne humeur ! 15 .

SALLE JEAN MERMOZ Rue Chaupy Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie salserock.grenade@gmail.com

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English :

Whether you’re an individual or a duo, this is the afternoon for you!

L’événement SOIRÉE DANSANTE ROCK Grenade a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE