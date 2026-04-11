GS CHALLENGE 2026 RUGBY STADE DE RUGBY Grenade

Grenade

GS CHALLENGE 2026 RUGBY

STADE DE RUGBY 4 Avenue de Gascogne Grenade Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le GS Challenge 2026 vous donne rendez-vous pour un après-midi sportif et convivial autour du rugby, le samedi 18 avril 2026 de 14h à 18h au stade de Grenade. Cet événement ouvert à tous promet une immersion dynamique dans l’univers du rugby, que vous soyez amateur, passionné ou simplement curieux.

Au programme, cinq ateliers sportifs accessibles à tous les niveaux permettront de s’initier, de progresser et surtout de partager un moment ludique en famille ou entre amis. L’ambiance se veut chaleureuse et festive, avec une organisation pensée pour rassembler petits et grands autour des valeurs du sport esprit d’équipe, respect et convivialité.

Tout au long de l’événement, une grande tombola viendra rythmer l’après-midi avec de nombreux lots à gagner, dont un jambon serrano, des produits de beauté, des bons d’achat et bien d’autres surprises. Une belle occasion de tenter sa chance tout en soutenant une initiative locale.

La journée se prolongera en soirée avec un repas convivial proposé sur place. Au menu, salade de charcuterie, jambon à la broche accompagné de pommes de terre grenaille, fromage et tarte tatin pour clôturer ce moment gourmand. Plusieurs formules sont proposées afin de s’adapter à toutes les envies, que ce soit pour participer uniquement aux activités, au repas ou profiter de l’ensemble.

Organisé par les jeunes U14 F15 dans le cadre du financement de leur voyage de fin d’année, cet événement allie sport, solidarité et partage. Les réservations sont recommandées pour le repas. Informations et inscriptions au 06 43 62 46 34. 15 .

STADE DE RUGBY 4 Avenue de Gascogne Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie edr.grenadesports@gmail.com

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English :

The GS Challenge 2026 invites you to join us for a friendly afternoon of rugby on Saturday, April 18, 2026 from 2pm to 6pm at the Grenade stadium. This event, open to all, promises a dynamic immersion in the world of rugby, whether you’re an amateur, an enthusiast or simply curious.

L’événement GS CHALLENGE 2026 RUGBY Grenade a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE