ATELIER D’ÉCRITURE DÎNATOIRE CALM Grenade
ATELIER D’ÉCRITURE DÎNATOIRE CALM Grenade vendredi 17 avril 2026.
Grenade
ATELIER D’ÉCRITURE DÎNATOIRE
CALM 22 Rue René Teisseire Grenade Haute-Garonne
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Envie de partager un temps convivial autour d’un verre, des mots et de l’imagination ?
En avril, ne te découvre pas d’un style… et viens le partager à l’atelier d’écriture apéro-dinatoire du vendredi 17 de 18h44 à 21h29 au CALM, 22 rue Teiseire à Grenade! Toujours la même formule contraintes oulipiennes, convivialité , une dégustation faite maison et un verre offert pour 22 euros ! Réservation par texto au 06.23.98.61.09. Nous vous invitons à vous inscrire dans les plus brefs délais. 22 .
CALM 22 Rue René Teisseire Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie laciedesmotsacoulisses@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Would you like to share a convivial moment over a drink, words and imagination?
L’événement ATELIER D’ÉCRITURE DÎNATOIRE Grenade a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Grenade (Haute-Garonne)
- LA RUE DES ARTS EXPOSITION Grenade 11 avril 2026
- LOTO DE LA FNACA ET ANCIENS COMBATTANTS ESPACE ENVOL ANCIEN COLLEGE Grenade 12 avril 2026
- STAGE D’ART FLORAL Grenade 14 avril 2026
- PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN Grenade 18 avril 2026
- SPECTACLE ENFANT LA PETITE ROSE QUI NAQUIT UN MATIN DE PRINTEMPS Grenade 30 avril 2026