ATELIER D’ÉCRITURE DÎNATOIRE CALM Grenade

Grenade

ATELIER D’ÉCRITURE DÎNATOIRE

CALM 22 Rue René Teisseire Grenade Haute-Garonne

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Envie de partager un temps convivial autour d’un verre, des mots et de l’imagination ?

En avril, ne te découvre pas d’un style… et viens le partager à l’atelier d’écriture apéro-dinatoire du vendredi 17 de 18h44 à 21h29 au CALM, 22 rue Teiseire à Grenade! Toujours la même formule contraintes oulipiennes, convivialité , une dégustation faite maison et un verre offert pour 22 euros ! Réservation par texto au 06.23.98.61.09. Nous vous invitons à vous inscrire dans les plus brefs délais. 22 .

CALM 22 Rue René Teisseire Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie laciedesmotsacoulisses@gmail.com

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English :

Would you like to share a convivial moment over a drink, words and imagination?

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE DÎNATOIRE Grenade a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE