SPECTACLE ENFANT LA PETITE ROSE QUI NAQUIT UN MATIN DE PRINTEMPS

FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Un spectacle pour les tout-petits au Foyer Rural pour des fous rires garantis !

Dame Nature a bien du tracas ! On lui a confié la création des îles Ryukyu et pour tout aide , elle ne dispose que d’une minuscule graine magique. La petite graine devient bouton de Rose. Une magnifique Rose est sur le point d’éclore mais…. La petite Rose a bien trop peur du monde pour éclore. Mais Dame Nature est têtue, elle va tout faire pour aider la petite Rose à prendre confiance en elle. Aidée de son amie, la linotte mélodieuse, Dame Nature va ouvrir la porte des rêves de la Petite Rose et l’aider à vaincre ses peurs. Marionnettes, danse, kamishibaï 1 an et plus 30 mn. 7 .

FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com

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English :

A show for toddlers at the Foyer Rural for guaranteed giggles!

L’événement SPECTACLE ENFANT LA PETITE ROSE QUI NAQUIT UN MATIN DE PRINTEMPS Grenade a été mis à jour le 2026-01-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE