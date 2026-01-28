SPECTACLE ENFANT LA PETITE ROSE QUI NAQUIT UN MATIN DE PRINTEMPS Grenade
SPECTACLE ENFANT LA PETITE ROSE QUI NAQUIT UN MATIN DE PRINTEMPS Grenade jeudi 30 avril 2026.
SPECTACLE ENFANT LA PETITE ROSE QUI NAQUIT UN MATIN DE PRINTEMPS
FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Un spectacle pour les tout-petits au Foyer Rural pour des fous rires garantis !
Dame Nature a bien du tracas ! On lui a confié la création des îles Ryukyu et pour tout aide , elle ne dispose que d’une minuscule graine magique. La petite graine devient bouton de Rose. Une magnifique Rose est sur le point d’éclore mais…. La petite Rose a bien trop peur du monde pour éclore. Mais Dame Nature est têtue, elle va tout faire pour aider la petite Rose à prendre confiance en elle. Aidée de son amie, la linotte mélodieuse, Dame Nature va ouvrir la porte des rêves de la Petite Rose et l’aider à vaincre ses peurs. Marionnettes, danse, kamishibaï 1 an et plus 30 mn. 7 .
FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com
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English :
A show for toddlers at the Foyer Rural for guaranteed giggles!
L’événement SPECTACLE ENFANT LA PETITE ROSE QUI NAQUIT UN MATIN DE PRINTEMPS Grenade a été mis à jour le 2026-01-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE