Grenade

EXPOSITION LE PEUPLE MINUSCULE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-05-05

La Bibliothèque municipale de Grenade vous propose une nouvelle exposition, intitulée Le Peuple Minuscule , insectes et fleurs sauvages, photographies de Sébastien Blomme.

Photographe toulousain, Sébastien Blomme capture, avec son objectif, insectes et fleurs sauvages à proximité de son domicile. Cette immersion dans ce monde miniature et délicat, qu’il sublime avec des impressions sur papier washi, (fabriqué dans le sud de la France avec de l’écorce de Kozo, une plante invasive) montre la fragilité des écosystèmes autant que leur beauté.

En jouant sur les lumières, les flous et les couleurs, je me suis attaché à obtenir des images épurées, à même de retranscrire les émotions ressenties lors de la découverte de ce monde du tout petit. J’ai pensé ces photos comme des haïkus visuels, en visant une forme de simplicité et de mystère, laissant une place à l’interprétation et à la poésie , explique le photographe.

Rencontre avec l’artiste le samedi 20 juin à partir de 10h30 (sur inscription auprès de la Bibliothèque), suivi d’un pot de clôture de l’exposition à 11h30. .

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 33 02 53 communication@mairie-grenade.fr

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English :

The Bibliothèque municipale de Grenade presents a new exhibition entitled Le Peuple Minuscule , insects and wild flowers, photographs by Sébastien Blomme.

L’événement EXPOSITION LE PEUPLE MINUSCULE Grenade a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE