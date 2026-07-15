HALLE & ARTS MATINÉE RENCONTRE OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS Grenade

Informations pratiques

Grenade

HALLE & ARTS MATINÉE RENCONTRE

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Une Matinée Rencontre est organisée le Samedi 8 Août 2026, de 10h à 12h30, pour échanger avec le photographe Jean-Pierre ROUSSOULIÈRES.

Ce mois-ci, il s’agit d’une exposition de photographies de Jean-Pierre ROUSSOULIÈRES, intitulée Géants de glace à la dérive . Vous pourrez découvrir ces œuvres du Samedi 1er au Samedi 29 Août 2026, durant les jours et heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Le petit mot de Jean-Pierre

Je vous invite à déambuler dans les canaux de la Péninsule Antarctique, de l’Île de Melchior à la latitude sud 66° 1, base Ukrainienne de Vernandsky, pendant l’été Austral 2024.

Originaire de Montauban, en Tarn-et-Garonne, je suis né en 1952. Je découvre très tôt, en famille, la photographie. Ma sensibilité aux jeux de lumière doit être associée à cette résonance affective, confortée plus tard par la découverte passionnée de la montagne, où de nombreuses courses m’emmènent à m’imprégner d’une luminosité accordée à la dimension d’un espace élargi et changeant. De nombreux voyages compléteront ce sentiment des Galápagos au Pérou, en passant par l’Asie, jusqu’à l’immensité sableuse du Sahara Algérien et dernièrement l’Antarctique …

Artisan éclairagiste et régisseur du spectacle vivant durant plus de 38 ans, aujourd’hui retiré de la vie professionnelle, je suis très actif en photographie. Je souhaite, en m’appuyant sur l’expérience acquise et porté par mon tempérament de découvreur, continuer d’explorer les voies photographiques, que ma passion soit au service de la création.

Tout au long de mon passé photographique, j’ai abordé beaucoup de thèmes, de la nature morte au portrait, du portrait au corps humain, du corps humain à la faune, des paysages aux voyages, …

J’ai développé pendant de nombreuses années mes diapositives et mes pellicules argentiques, je tirais mes photographies dans mon propre studio. À l’heure de l’IA, je défends plus que jamais l’art de la photographie. Aujourd’hui, je travaille mes photographies numériques sur ordinateur, j’ajuste la colorimétrie et je recadre mes tirages, mais je m’interdis de trafiquer mes images. Rien ne remplacera la photo d’auteur, qui est le résultat d’un vécu, d’une histoire, d’une rencontre. Chaque photo est une histoire !

Contacts de l’artiste

06 08 49 61 76 japy@me.com Facebook https://www.facebook.com/murguette82 0 .

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

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English :

A Morning Meet-and-Greet will be held on Saturday, August 8, 2026, from 10:00 a.m. to 12:30 p.m., to chat with photographer Jean-Pierre ROUSSOULIÈRES.

L’événement HALLE & ARTS MATINÉE RENCONTRE Grenade a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE