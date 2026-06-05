L’ANCIEN COUVENT DES URSULINES COUVENT DES URSULINES Grenade

Grenade

L’ANCIEN COUVENT DES URSULINES

COUVENT DES URSULINES 56 Rue Roquemaurel Grenade Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Sur les traces du passé !

Envie de découvrir un lieu chargé d’histoire et d’émotion ?

Les propriétaires de l’ancien Couvent des Ursulines vous ouvrent les portes de ce site exceptionnel, pour un véritable voyage à travers les siècles.

Découvrez l’histoire d’une famille passionnée qui, génération après génération, redonne vie à ce couvent du 17ème siècle, autrefois occupé par des religieuses qui faisaient l’école aux fillettes de Grenade.

Au fil de la visite, laissez-vous guider à travers des espaces empreints de charme et de mémoire plafonds peints, fresques murales, vestiges du cloître, … autant de trésors patiemment restaurés qui témoignent du riche passé du lieu. Chaque recoin raconte une histoire, entre patrimoine préservé et anecdotes familiales.

Pour clore cette immersion, profitez de la quiétude du jardin et d’une vue panoramique exceptionnelle sur les toits de la Bastide, véritable point d’orgue d’une visite hors du temps, entre histoire, beauté et sérénité.

Date à venir le 12 août. 5 .

COUVENT DES URSULINES 56 Rue Roquemaurel Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

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English :

In the footsteps of the past!

Would you like to discover a place steeped in history and emotion?

L’événement L’ANCIEN COUVENT DES URSULINES Grenade a été mis à jour le 2026-05-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE