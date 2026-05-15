Grenade

MARCHÉ GOURMAND

HALLE Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Le Marché Gourmand, sous la Halle de Grenade, est de retour !

Nous vous attendons nombreux à partir de 19h ! 0 .

HALLE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 communication@mairie-grenade.fr

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English :

The Marché Gourmand, in the Halle de Grenade, is back!

L’événement MARCHÉ GOURMAND Grenade a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE