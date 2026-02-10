Atelier cuisine autour du camembert Musée du Camembert Vimoutiers
Atelier cuisine autour du camembert
Musée du Camembert 10, avenue du Général De Gaulle Vimoutiers Orne
Réalisation d’une recette de cuisine à base de camembert et de produits régionaux.
> Réservation conseillée.
> Tout public. .
Musée du Camembert 10, avenue du Général De Gaulle Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 39 30 29 contact@museeducamembert.fr
