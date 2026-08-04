Atelier cuisine aux algues Centre ALGAE Plouguerneau

Informations pratiques

Plouguerneau

Atelier cuisine aux algues

Centre ALGAE 377 Lieu-dit Koréjou Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Explorer par les sens vue, toucher, odorat, goût, les différentes espèces d’algues comestibles. Quelles sont les différentes couleurs, textures et odeurs ? Quels sont les différents goûts des algues et comment peut-on les utiliser en cuisine ?

Passez à l’action en préparant une recette sucrée et salée.

Ouvert à tous, dès 7 ans ! .

Centre ALGAE 377 Lieu-dit Koréjou Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 29 02 48 18

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English :

L’événement Atelier cuisine aux algues Plouguerneau a été mis à jour le 2026-07-28 par OT PAYS DES ABERS