Atelier cuisine aux algues Centre ALGAE Plouguerneau
mercredi 5 août 2026 · Centre ALGAE · Plouguerneau
Informations pratiques
Plouguerneau
Atelier cuisine aux algues
Centre ALGAE 377 Lieu-dit Koréjou Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05 16:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Explorer par les sens vue, toucher, odorat, goût, les différentes espèces d’algues comestibles. Quelles sont les différentes couleurs, textures et odeurs ? Quels sont les différents goûts des algues et comment peut-on les utiliser en cuisine ?
Passez à l’action en préparant une recette sucrée et salée.
Ouvert à tous, dès 7 ans ! .
Centre ALGAE 377 Lieu-dit Koréjou Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 29 02 48 18
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English :
L’événement Atelier cuisine aux algues Plouguerneau a été mis à jour le 2026-07-28 par OT PAYS DES ABERS
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