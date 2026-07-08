Atelier cyanotype Atelier Pioka Plouguerneau

Informations pratiques

Plouguerneau

Atelier cyanotype

Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Initiez-vous au cyanotype, un procédé photographique ancien qui permet de créer de magnifiques images aux nuances de bleu grâce à la lumière du soleil. Après une présentation de la technique, vous réaliserez vos propres créations en composant et révélant une image unique. Un atelier accessible à tous, propice à l’exploration, à la créativité et à la découverte de ce procédé poétique. .

Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 65 55 19 24

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English :

L’événement Atelier cyanotype Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-29 par OT PAYS DES ABERS